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6 марта 202013:17

10 стран, принявших экстренные меры в экономике по борьбе с последствиями коронавируса

Stanislav Kogiku/Global Look Press/Keystone Press Agency

Политики по всему миру пытаются справиться с экономическими и финансовыми последствиями эпидемии коронавируса. Меры отличаются в зависимости от того, какой подход выбирают власти каждой отдельной страны — от экстренного повышения процентных ставок до выжидательной политики.

Ниже мы расскажем о том, как крупнейшие экономики мира справляются с экономическими последствиями эпидемии.

США

ФРС США снизила процентные ставки на половину процентного пункта при первом экстренном снижении ставок с момента финансового кризиса 2008 года.

Палата представителей одобрила выделение $8.3 миллиардов на борьбу с распространением коронавируса и разработку вакцины от этого заболевания. Законопроект был передан в Сенат. Позже Сенат также одобрил законопроект. 

Китай

Китай выделил 110.5 миллиардов юаней ($15.9 миллиардов) на борьбу с эпидемией.

Пекин повысил финансирование для регионов, которые оказались наиболее уязвимы перед эпидемией вируса. Центральный банк страны снизил процентные ставки, включая ключевую ставку по кредитам. ЦБ призвал банки страны выдавать дешевые займы и льготы по выплатам для наиболее уязвимых компаний.

Япония

Глава Банка Японии Харухико Курода пообещал вывести на рынки больше наличных денег и повысить покупку активов.

ЦБ Японии также может принять дополнительные меры для того, чтобы помочь компаниям справиться с последствиями эпидемии коронавируса до конца финансового года, который заканчивается в марте.

Правительство Японии заявило о готовности ввести дополнительные меры финансового стимулирования, чтобы защитить экономику страны от последствий эпидемии коронавируса.

Евросоюз

Евросоюз предоставил властям отдельных стран полную свободу действий при работе с финансовыми и экономическими последствиями эпидемии коронавируса.

То есть, каждая конкретная страна может вводить собственные меры, если экономика страны серьезно пострадает, отмечают власти ЕС.

Министры финансов стран ЕС 4 марта обсудили возможные меры по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса.

Они пришли к общему решению, что коронавирус действительно является непредвиденным обстоятельством, требующим срочных мер.

В этих условиях бюджетные правила ЕС позволяют правительствам стран прекратить сокращать дефицит бюджета и госдолг и работать прежде всего с более насущными проблемами.

Франция

Министр финансов Франции заявил, что Европа должна быть готовой к использованию финансовых мер стимулирования для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.

Правительство разрешило компаниями отложить выплату отдельных социальных пособий и налогов, а также активизировало краткосрочные схемы субсидируемых правительством рабочих мест.

Также правительство обязало государственный инвестиционный банк Bpifrance гарантировать займы, необходимые для того, чтобы справиться с краткосрочной нехваткой наличных денег.

Париж разрешил компаниям объявить о форс-мажоре, если они не смогут выполнить свои обязательства по контракту с госсектором.

Индия

Резервный банк Индии планирует ввести дополнительные наличные деньги в рамках второго раунда долгосрочных операций репо, заявили представители банка. Это происходит на фоне опасений, что коронавирус может помешать восстановлению экономики страны.

Один из представителей банка заявил, что банк может ввести в экономику до 1 триллиона рупий начиная с апреля.

Представители банка заявили, что они будут делать все возможное, чтобы сохранить уверенность рынка и финансовую стабильность в стране.

Италия

Правительство страны планирует поднять дефицит бюджета в 2020 году на 0.35 процентных пунктов, чтобы справиться с последствиями эпидемии коронавируса.

Планируется, что правительство выдели до 5 миллиардое евро на помощь экономике, чтобы справиться с последствиями вируса.

Канада

Банк Канады снизил ключевую ставку до 1.25% с 1.75% в ответ на эпидемию коронавируса. Последний раз, когда ставка снижалась на 50 процентных пунктов, был в 2009 году в разгар финансового кризиса.

Южная Корея

Правительство объявило о пакете мер стимулирования в размере 11.7 триллионов вон для борьбы с последствиями коронавируса.

Министр финансов заявил о том, что парламенту будет вынесен на обсуждение дополнительный бюджет, в рамках которого финансы будут направлены на систему здравоохранения, службы ухода за детьми и другие нужды.

Индонезия

Индонезия еще в конце февраля объявила о дополнительных мерах стимулирования, в рамках которых 10.3 триллиона рупий будет выделено на помощь бизнесу и потребителям, чтобы справиться с последствиями вируса.

Министр финансов заявил о том, что около 15.2 миллиона рупий будет выдано самым бедным семьям, каждая из которых получит дополнительно 50 000 рупий в рамках нефинансовой помощи в виде продуктовой помощи.

Такая помощь будет выделяться в течение полугода начиная с марта 2020 года.

По мнению экспертов, такая помощь позволит помочь потребителям, приведет к росту потребления и благоприятно скажется на состоянии экономики.

В то же самое время правительство потратит еще 298.5 миллиардов рупий на совместные проекты с авиакомпаниями и туристическими компаниями, чтобы привлечь туристов на архипелаги, состоящие из более 17 000 островов.

Кроме того, правительство выделит 443.9 миллиардов рупий на развитие внутреннего туризма, при этом местное население будет получать скидки до 30% на авиаперелеты по 10 направлениям.

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