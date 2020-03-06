Футболистам "Марселя" запретили обниматься после голов

Медицинская служба футбольного клуба французской Лиги 1 "Марсель" дала рекомендации своим игрокам, чтобы они не использовали объятий и рукопожатий при праздновании голов. Ближайший матч подопечные Андре Виллаш-Боаша проведут дома с "Амьеном".

"Врачи клуба сказали нам, что мы не должны пожимать руки, обниматься и вообще как-то слишком близко общаться, — цитирует Чемпионат.Com форварда "Марселя" Валери Жермена. – Если забьём гол в ворота "Амьена", придётся изобретать какой-то способ совместного празднования его на расстоянии".

Эти не вполне обычные меры приняты в команде с целью снизить риски в связи с распространением по Европе пандемии коронавируса. На уровне футбольной федерации Франции общих рекомендаций нет, а вот в соседней Англии отменили традиционные рукопожатия перед игрой.