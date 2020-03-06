Дробь в разных частях тела: искалеченному лебедю нашли новый дом

Искалеченному в Уфе лебедю дали имя Мартин, и нашли новый дом в Татарстане. Птица проходила двухмесячную реабилитацию в казанском центре "Полнолуние". Там его вылечили и выходили.

К сожалению, жить в дикой природе лебедь уже не сможет — крыло птицы срослось криво. Поэтому было решено поселить его в охотхозяйстве в Нижнекамске, где уже живет лебедь.

Как напоминает ГТРК "Башкортостан", в конце декабря волонтеры обнаружили замерзающую птицу на озере Теплом в Инорсе. В него стреляли несколько раз, убить не смогли и бросили умирать. У лебедя выявили семь дробей в разных частях тела, перелом крыла и сопутствующие заболевания. Волонтеры центра сетуют, что люди с ружьями ведут себя крайне неадекватно. "Зачем палить во всё, что движется", — задаются вопросом зоозащитники.