Появилось видео задержания мошенника из ГИБДД в Амурской области

Следственный комитет обнародовал кадры оперативной съемки УФСБ России по Амурской области, чьи сотрудники задержали майора полиции, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранитель обещал, что посодействует беспрепятственному провозу через пост ДПС мясной продукции из Забайкальского края на территорию региона.

Мужчина получил незаконное денежное вознаграждение, однако, как выяснилось, он несколько преувеличил собственные возможности и не выполнил обещанного.

В итоге сотрудник ДПС ГИБДД стал фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В СК подчеркнули, что имеющиеся сведения позволяют предположить, что задержанный мог заниматься подобной незаконной деятельностью на постоянной основе.

В настоящее время правоохранители планируют установить возможных подельников подозреваемого и другие эпизоды его противоправной деятельности.