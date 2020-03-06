Всех петербуржцев с симптомами ОРВИ будут лечить дифференцировано — в зависимости от того, откуда они поступили в медицинское учреждение. Как уточняет ГТРК "Санкт-Петербург", если больной побывал в стране с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, его отправят на лечение в Боткинскую больницу. Тех, кто не выезжал в ближайшее время за рубеж, — направят в Введенскую больницу.

Решение о разделении потоков пациентов было принято на совещании с вице-губернатором Олегом Эргашев, оно прошло в больнице имени Боткина.

В Боткинской больнице на данный момент обследуются 64 пациента с признаками ОРВИ. Все они недавно вернулись из стран, где зафиксирована сложная обстановка с коронавирусом. Два студента приехали из Италии, один — с симптомами ОРВИ. Сейчас выясняется круг контактировавших с ними лиц.