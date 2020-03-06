Коронавирус может передаваться от людей к собакам

На днях Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга подтвердил, что коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от людей к собакам и, возможно, другим домашним животным.

Пока эксперты сходятся во мнении, что вирус, вероятно, не вызывает серьёзного заболевания у собак и не может передаваться от них к человеку.

Сообщается, что коронавирус был выявлен у померанского шпица. Никаких симптомов у животного не проявлялось, однако результат нескольких тестов был "слабо положительным", и собаку поместили на карантин.

У 60-летней хозяйки шпица ранее было диагностировано инфекционное заболевание COVID-19, которое вызывает новый коронавирус.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения поддержали версию китайских учёных о том, что речь идёт о "случае передачи вируса от человека животному".

Власти Гонконга уже ввели дополнительные меры безопасности: все домашние животные с подозрением на инфекцию должны быть помещены на карантин в специальный центр.

Сейчас изолировано две собаки — тот самый шпиц и питомец другого пациента, у которого было выявлено заболевание COVID-19.

Животных вернут владельцам, когда тесты на коронавирус дадут отрицательный результат.

Исследователи отмечают: тот факт, что новый патоген может передаваться от человека к животному, в общем-то, не вызывает удивления, если учесть, что изначально вирус передался от животных к людям.

Напомним, сейчас главным виновником вспышки COVID-19 считают летучих мышей. При этом не исключается, что у вируса могут быть и промежуточные хозяева, от которых он передаётся людям.

Тем не менее учёные полагают, что эпидемии среди домашних животных не произойдёт.

Известно, что у собак, как и у людей, есть клеточные рецепторы, служащие "порталом" для коронавирусов (в том числе для SARS-CoV-2). Но другие виды из этого семейства, "специализирующиеся" на заражении собак, как правило, не вызывают у них серьёзного заболевания.

Поскольку на данный момент также нет никаких доказательств, что собаки могут заражать коронавирусом людей, чиновники призывают владельцев не отказываться от домашних животных. Однако в случае заражения хозяина его питомца следует также поместить на карантин. При появлении каких-либо изменений в состоянии здоровья домашнего животного следует как можно скорее обратиться к ветеринару.

Также эксперты напоминают о соблюдении правил гигиены и дезинфекции. Речь идёт в том числе о мытье рук после контакта с домашним или уличным животным.

Кроме того, учёные советуют отказаться от "поцелуев" питомцев (к слову, такие ласки несут опасность, о которой многие до сих пор не подозревают).

Ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также сообщали, что коронавирусная инфекция может стать сезонной, как грипп.