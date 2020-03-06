6 марта 202013:49

Работница магазина по ошибке получила 2 миллиона рублей аванса и исчезла

Работница магазина детской одежды, расположенного в центре Москвы, исчезла после того, как ей по ошибке выплатили 2 миллиона рублей аванса. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москвы" со ссылкой на столичное управление МВД.

Представители магазина обратились в полицию 5 марта. Они сообщили, что в конце октября к ним пришла новая сотрудница на должность заведующей секцией. Ее оклад составлял 23 тысячи рублей.

"При начислении авансовой части заработной платы была допущена счетная ошибка, в результате которой сотруднице выплатили излишние денежные средства в размере почти 2 миллионов рублей", – рассказали в полиции. С 27 ноября прошлого года – момента зачисления денег – женщина не появлялась на работе, не отвечает на звонки и письма.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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