Башкирский оперный привезет в Большой театр Верди

Башкирский оперный привезет в Большой театр одну из премьер 2019 года — оперу "Аттила" Джузеппе Верди. Режиссер спектакля — выдающийся бас России, народный артист Башкортостана и Татарстана Ильдар Абдразаков.

Как передает ГТРК "Башкортостан", на сцене главного театра страны выступят известные оперные исполнители: Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Лучано Ганчи и, конечно, сам Ильдар Абдразаков. Дирижировать будет Артём Макаров, лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая Маска".

"Аттилу" Верди Башкирского оперного театра назвали одной из самых значительных и оригинальных постановок прошлого года. Опера входила в лонг-лист премии "Золотая Маска", а ее исполнители стали номинантами национальной театральную премию "Онегин".

Опера Верди в исполнении артистов Башкирского государственного театра оперы и балета под руководством Аскара Абдразакова прозвучит на Исторической сцене Большого 13 марта.