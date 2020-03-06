Коронавирус добрался до Словакии

В Словакии зарегистрировали первый случай коронавируса COVID-19. В Братиславе госпитализировали 53-летнего пациента с положительным результатом теста. Об этом рассказал премьер Петер Пеллегрини во время пресс-конференции.

Отмечается, что заболевший мужчина не был в зарубежной поездке, потому заразился, скорее всего, от кого-то другого, приехавшего из-за границы, сообщает РИА Новости.

Сегодня, 6 марта, в Нидерландах зафиксирован первый случай летального исхода от коронавируса. Жертвой болезни стал 86-летний мужчина.

COVID-19 также выявили в Ватикане, Сербии и Камеруне.



На настоящий момент число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек. Скончались более трех тысяч.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице введен режим повышенной готовности. Прибывающие из зарубежных стран, в которых зафиксирован коронавирус, обязаны сообщать об этом на горячую линию.