Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Террорист-смертник в пятницу днем подорвал себя у комплекса посольства США в столице Туниса, сообщает Mosaique FM.

Целью передвигавшегося на скутере злоумышленника стал дежуривший у дипмиссии наряд сил безопасности — приблизившись к стражам порядка, молодой человек привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство.

По предварительным данным, единственной жертвой нападения стал сам террорист, правоохранители успели укрыться от поражающих элементов.

В Тунисе с 2015 года, когда произошла серия громких терактов, действует режим чрезвычайного положения.