Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Террорист-смертник в пятницу днем подорвал себя у комплекса посольства США в столице Туниса, сообщает Mosaique FM.

Целью передвигавшегося на скутере злоумышленника стал дежуривший у дипмиссии наряд сил безопасности — приблизившись к стражам порядка, молодой человек привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство.

#Breaking | Suicide bomber blows himself up in Tunisian capital #Tunis. The attack took place opposite the U.S. embassy. #Tunisia (@LibyaReview) pic.twitter.com/v3ZJw3o92l