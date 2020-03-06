Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

В Костромской области нашли пропавшую 4 марта девочку. Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.

Как сообщили в региональном следственном управлении, девочку обнаружили при обыске дома у мужчины 1983 года рождения. После обыска подозреваемого в похищении задержали, сейчас следователи выясняют его мотивы. Ребенка же осмотрели медики. Когда выяснилось, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ее передали родителям. Сообщается, что с ней работает психолог.

Выяснилось, что злоумышленник напал на девочку 4 марта, когда восьмилетняя школьница возвращалась с занятий домой. Инцидент произошел в городе Нея. Мужчина схватил девочку и затолкал в багажник своей машины. Когда ребенок не вернулся домой, родители обратились в правоохранительные органы.

По факту пропажи ребенка возбудили дело по статье "Убийство". Впоследствии его переквалифицировали по статье "Похищение несовершеннолетнего" (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ). Ребенка искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Следователи подготовили ходатайство об аресте похитителя. В ближайшее время мужчине предъявят обвинения.