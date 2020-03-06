Крым не верит в украинскую воду

Власти Крыма при разработке и реализации планов в сфере водоснабжения исходят из того, что со стороны Украины дальше разговоров дело, как обычно, не пойдет, и никакой воды они Крыму не дадут.

Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице "ВКонтакте". При этом с точки зрения здравого смысла, отметил глава Крыма, подачу воды через Северо-Крымский канал возобновлять надо, поскольку в Херсонской и Николаевской областях Украины "происходит заболачивание".

"Очевидно, что украинская сторона рассматривает этот вопрос исключительно как орудие шантажа", — пишет Аксенов и называет такую позицию "абсолютно аморальной и провальной".

По его словам, это, по сути, "позиция террориста, который воображает, что может взять крымчан в заложники и диктовать свои условия".

"К сожалению, власть в соседней стране меняется, а подходы — нет", — резюмировал глава Крыма.

Так Аксенов отреагировал на заявления нового премьера Украины. Накануне Денис Шмыгаль заявил, что подача воды в Крым — это вопрос "гуманитарной ответственности", поскольку, поскольку Украина "не может не давать воду украинцам".



Однако уже вскоре после этого заявления на одном из украинских телеканалов новый премьер отметил, что "его не так поняли".

На своей странице в "Фейсбуке" Шмыгаль написал, что позиция Украины остается неизменной: "до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины" подачи воды не будет.

До воссоединения с Россией до 85 процентов потребности Крыма в пресной воде обеспечивала Украина. После воссоединения Киев водоснабжение полуострова прекратил.

Для водоснабжения полуострова за последние пять лет успешно реализован проект по использованию подземных вод.