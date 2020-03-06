В составе ВМФ России появился первый женский экипаж

Первый женский экипаж появился в составе ВМФ России. Пока это три девушки, они будут нести службу на патрульном катере типа "Раптор" на Черноморском флоте.

До конца апреля курсантки будут проходить обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Петербурге, сообщают "Вести Севастополь". Они должны научиться работать на энергетической установке, изучить вооружение и системы навигации и связи, а также освоить вождение катера. Кроме того, девушек обяжут пройти тренировки по борьбе за выживаемость.

После обучения экипаж вернется на Черноморский флот нести патрульную службу в прибрежной зоне моря.

Для справки: катер развивает скорость до 93 километров в час. Максимальная загрузка "Раптора" 20 морских пехотинцев. Он вооружен двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 миллиметров, боевым модулем с пулеметом КПВТ калибра 14,5 миллиметров.