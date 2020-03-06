Напряжение в "Локомотиве". Семин не стал комментировать слова Кикнадзе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Последний рассказал об имеющихся у него разногласиях с Семиным, а также заявил, что тренер отказался от покупок нескольких футболистов.

"Мне нужно готовиться к матчам, поэтому не хочу отвлекаться на эти слова Кикнадзе Тем более, в его словах много неточностей. Это все, что я сейчас могу сказать", — приводит слова Юрия Семина издание Спорт-экспресс".

Ранее Василий Кикнадзе говорил, что клуб был готов приобрести нескольких футболистов на проблемные позиции. Но их кандидатуры были отклонены Юрием Семиным. Кроме того, Кикнадзе сообщил об имеющихся у него и Семина различий на взгляд о развитии клуба.