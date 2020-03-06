Автобус насмерть сбил девочку на переходе в Красноярске

Юная жительница Красноярска погибла под колесами рейсового автобуса, водитель которого нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла в 14:50 по местному времени (10:50 по Москве) 6 марта на углу улиц Мичурина и Московской. На кадрах видно, что восьмилетняя девочка первой бросилась через дорогу по переходу, как только загорелся зеленый сигнал светофора. Но в этот момент на перекресток на высокой скорости выехал ПАЗ, следовавший по 27-му маршруту.

Автобус снес девочку и остановился только в 20 метрах от места происшествия. Очевидцы бросились на помощь пострадавшей, но спасти ее не удалось — прибывшие фельдшеры констатировали смерть школьницы.

В местных пабликах пользователи не раз указывали на то, что короткие интервалы в работе светофоров провоцируют водителей автобусов и маршруток на рискованные маневры, которые порой заканчиваются гибелью пешеходов.