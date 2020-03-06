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Тема:

Коронавирус 18 минут назад

6 марта 202015:45

Аналитики: снижение процентных ставок не поможет в борьбе с последствиями коронавируса

EPA

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие центральные банки в мире приложат еще больше усилий для спасения мировой экономики от спада, вызванного вспышкой коронавируса в мире, передает CNBC.

ФРС на этой неделе понизила свою базовую ставку на 50 базисных пунктов на внеплановом заседании. Но трейдеры полагают, что ФРС еще раз понизит ставку на следующем заседании 17-18 марта. Считается, что есть 80 процентов вероятности смягчения монетарной политики центробанка США.

Целевая ставка ФРС в настоящее время составляет от 1% до 1,25%.

Но некоторые экономисты полагают, что инструменты денежно-кредитной политики — такие как процентные ставки — не смогут помочь мировой экономике на фоне вспышки коронавируса, который получил название COVID-19.

«На финансовых рынках глубоко укоренилась идея о том, что, когда происходит глобальный экономический спад, центральные банки быстро приходят на помощь с агрессивным снижением ставок", — написали аналитики из японского банка Nomura.

"Рынки ожидают аналогичных мер, хотя экономический спад, вызванный COVID-19, отличается от других", — добавили они.

Аналитики объяснили, что текущий экономический спад не вызван финансовыми событиями, такими как цены на активы. Вместо этого он вызван распространением нового вируса, поэтому "лучшим немедленным ответом" являются "в первую очередь политики безопасности в области здравоохранения", сказали они.

Крис Рупки, управляющий директор и главный финансовый экономист MUFG Union Bank, сказал, что процентные ставки уже низки, поэтому дальнейшие сокращения могут быть неэффективными, чтобы подтолкнуть компании к увеличению расходов и инвестиций.

Некоторые экономисты считают, что фискальные меры, такие как государственные расходы, должны играть большую роль в противодействии экономическим последствиям вспышки.

Саймон Баптист, главный мировой экономист в The Economist Intelligence Unit, привел Гонконг и Сингапур в качестве примеров экономик, которые объявили меры, направленные на секторы и компании, которые напрямую пострадали от вспышки коронавируса.

"Такие вещи, как субсидии для работников или поддержка заработной платы в таких секторах, как туризм, гостеприимство ..., безусловно, будут иметь какое-то значение", — заявил он в интервью CNBC.

Но он добавил, что другие страны мира могут не иметь достаточных средств, чтобы сделать то же самое. Это особенно верно для экономик Европы, где "возможности для фискального маневра гораздо более ограничены" по сравнению с азиатскими странами.

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