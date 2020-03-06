Кубок IBU. У Василия Томшина бронза в гонке с общего старта

В белорусский Раубичах завершился 8-й этап биатлонного Кубка IBU. Последним видом программы стал мужской масс-старт, в котором первенствовал норвежец Сиверт Баккен. Трое россиян до последнего вели борьбу за медали и Василий Томшмин в итоге стал бронзовым призером.

Время чемпиона, который допустил один промах на стрельбище, 38 мин. 26,8 сек. Вторым стал партнер Баккена по сборной Ларс-Хельге Биркеланд, вслед за ними и Томшиным финишировал наш Кирилл Стрельцов, у которого 4-й результат. Антон Бабиков – на 7-й строчке, Дмитрий Иванов – на 11-й строчке итогового протокола.

Интересно, что среди финишировавших в Топ-9 пять норвежцев, три россиянина и один представитель сборной Германии — Юстус Штрелов. Биатлонист сборной Норвегии Синдре Петтерсен занял 6-е место несмотря на то, что пять пуль послал в "молоко" по ходу стрельбы на 4-х огневых рубежах.