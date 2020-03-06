На Украине начали собирать российские автомобили Lada

Печально известный Запорожский автомобильный завод взялся за производство автомобилей Lada. Ранее предполагалось, что на ЗАЗе наладят выпуск Renault Arkana, но договоренности поменялись: в Запорожье будут собирать чуть ли не всю тольяттинскую линейку.

О том, что на ЗАЗе уже началось производство "Лад", сообщает местная пресса. По данным локальных СМИ, завод освоит выпуск Lada XRAY, Lada Largus, а также одного из российских бестселлеров Lada Vesta. Сборка осуществляется "отверточным" методом с использованием тольяттинских машинокомплектов.

Озвучены и цены: скажем, за "Весту" с 1,6-литровым 106-сильным атмосферником и механикой на Украине будут просить минимум 281 820 гривен, что составляет эквивалент 754 тысяч рублей, а 87-сильный "Ларгус" обойдется в базовые 307 440 гривен, то есть 822 тысячи.

По некоторым данным, переговоры Renault Group с Запорожским заводом начались еще в прошлом году: АвтоВАЗ стал партнером предприятия после долгих поисков инвестора, которые велись "Укравто". Между тем, некоторое время назад "Лады" считались бестселлерами не только российского, но и украинского рынков.

По слухам, сотрудничество с ЗАЗом может стать для тольяттинского автогиганта способом вернуться в страну: с 1 января нынешнего года на Украине действует запрет на ввоз готовых автомобилей российского производства. Чтобы не терять потенциально прибыльный рынок, альянс АвтоВАЗа и Renault и мог организовать отверточную сборку автомобилей в Запорожье.