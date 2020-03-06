Президент России Владимир Путин прибыл в Иваново. Глава государства на площадке парашютного завода "Полет" намерен встретиться с представителями общественности.

К слову, российский лидер неспроста выбрал данное предприятие в преддверии Международного женского дня — коллектив компании преимущественно женский.

Владимир Путин совершит экскурсию по заводу, где выпускается более 90 процентов всех парашютов для Военно-воздушных сил России, сообщает "Интерфакс".

Президент также ознакомится с городской детской поликлиникой. В медицинском учреждении внедрена новая модель обслуживания пациентов, а также созданы комфортные условия для приема людей.