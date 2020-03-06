Ставки по ипотеке в США упали до минимальных за последние 50 лет значений

Ставки по ипотечному кредитованию в США упали до минимальных с 1971 г. значений после недавнего решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку рефинансирования на 0,5% до 1-1,25% годовых.

Средняя фиксированная ставка по 30-летней ипотеке снизилась с 3,45% до 3,29%, сообщает американская ипотечная гокорпорация Freddie Mac. Год назад ставка составляла 4,41% годовых.

В январе-феврале ставка по 30-летней ипотеке снизилась на 0,43%. Предыдущее минимальное значение ставки отмечено в ноябре 2012 г. — 3,31% годовых. В начале 2000-х гг. ставка составляла 8,15% годовых.

Ипотечные кредиты на 15 лет предоставляют сейчас в среднем под 2,79% против 2,95% неделей ранее и 3,83% на 6 марта прошлого года, пятилетние кредиты — под 3,18% против 3,2% и 3,87% соответственно.

Ставки не учитывают комиссии и другие выплаты.

ФРС США 3 марта снизила ставку рефинансирования до 1-1,25% годовых и заявила, что коронавирус несет риски для экономики. Ставка снижена для поддержания экономического роста в США, подчеркнула ФРС.