Российские рубль и акции дешевеют из-за паники на нефтерынке

Российские фондовые индексы, как и рубль, резко снизились в пятницу из-за паники на рынке нефти.

К 14:12 мск доллар подорожал на 30 копеек до 67,9 рубля, а евро – на 90 копеек до 76,8 рубля. К этому моменту индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость российских акций, снизился на 4,4%, а индекс РТС долларовой стоимости акций – уменьшился на 5,8%.

В лидерах снижения акции TCS (-13,17% из-за обвинений США в неуплате налогов Олегом Тиньковым), "Аэрофлот" (-6,01%), НОВАТЭК (-5,69%).

Всему виной паника на рынке нефти, которая заставила инвесторов удержаться от покупок российских акций.

Стоимость нефти на мировых биржах упала до минимума с июля 2017 года – на 4%. Так европейский эталон Brent стоит $47,9 за баррель.

Все дело в том, что министры энергетики из стран ОПЕК, России и других производителей, не входящих в ОПЕК, обсуждают сегодня вопрос об объемах сокращения добычи нефти. Казахстан и Россия считают, что нужно придерживаться ранее взятых обязательств сокращения всеми странами (соглашение ОПЕК+). Страны ОПЕК призывают увеличить сокращение. Биржевые спекулянты решили использовать эту дискуссию для обвала цен, чтобы потом заработать на подешевевшей нефти и других активах.

Министры ОПЕК на встрече в четверг одобрили сокращение добычи нефти странами ОПЕК и другими производителями в рамках соглашения ОПЕК+ еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Но это произойдет только при поддержке России. Тогда общее сокращение добычи стран ОПЕК+ составит 3,6 миллиона баррелей в сутки или около 3,6% мировых поставок.

По мнению ОПЕК, решительное сокращение добычи поднимет цены на прежний уровень. Цены на нефть упали более чем на 20% с начала года, несмотря на то что страны ОПЕК+ ограничивают добычу нефти на 2,1 миллиона баррелей в сутки.

Партнеры по сделке ОПЕК+ (включающей страны ОПЕК, и не входящие в картель) с 2018 года отслеживают ситуацию на рынке и корректируют добычу для поддержания стабильного спроса и предложения нефти на мировых рынках.

По итогам предыдущей плановой встречи 6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки до 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, принятого за начало отсчета сделки. С учетом последних договоренностей Россия взяла на себя обязательство снизить добычу еще на 70 тысяч баррелей, или в целом 300 тысяч баррелей в сутки.