Женщины смогут работать машинистами метро

Женщины смогут работать машинистами столичного метрополитена — такая возможность появится у них с 2021 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города во время посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена рассказал, что много лет женщины не могли работать машинистами подземки из-за высоких нагрузок. Запрет решили снять, потому что условия стали комфортнее. Вредные факторы сведены к минимуму, управление поездом во многом автоматизировано, требуя, в свою очередь, ответственности, интеллекта и аккуратности, сообщает РИА Новости. Эти качества, по мнению Сергея Собянина, у женщин имеются в полной мере.

Мэр Москвы отметил, что в ближайшие пять лет столичный метрополитен обучит и примет на работу около 500 женщин-машинистов. Программа обучения такая же, как и у мужчин. Всего подготовка к профессии занимает около 9,5 месяца.

В связи с этим разрешением с 1 января 2021 года в силу вступит соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты.