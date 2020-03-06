Похититель найденной в диване восьмилетней девочки рассказал о преступлении. Видео

Мужчина, похитивший восьмилетнюю девочку, рассказал об обстоятельствах преступления. Видео следственных действий с участием злоумышленника обнародовал СК РФ.

Как сообщалось ранее, вечером в минувшую среду, 4 марта, в городе Нее Костромской области пропала восьмилетняя школьница. Совместными усилиями правоохранителей и неравнодушных граждан были организованы поиски, быстро увенчавшиеся успехом.

Ребенка нашли в квартире 36-летнего местного жителя, который спрятал ее в диване, поместив похищенную в ящик для белья.

Задержанный показал, как затолкал в багажник автомобиля ребенка, замеченного им на обочине проезжей части, после чего отвез ее к себе домой.

Известно, что в результате осмотра потерпевшей медики не обнаружили телесных повреждений. Угрозы для жизни и здоровья ребенка нет.

Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье "Похищение несовершеннолетнего", ему может грозить наказание на срок от пять до двенадцати лет лишения свободы.