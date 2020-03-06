Пожилая костромичка с третьего раза поверила аферистам и отдала им больше миллиона

В Костроме бабушка-миллионерша отдала все сбережения мошенникам. Сотрудники банка три раза отговаривали пенсионерку от сомнительного перевода. Она уходила и возвращалась обратно в банк. Третий визит стал роковым.

Шестидесятилетняя костромичка поверила мошенникам и лишилась более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Неизвестные позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками банка, и сообщили, что поступила информация о взломе ее "личного кабинета". Чтобы не потерять вклад, необходимо сделать перевод на другой, якобы, безопасный счет. Пожилая костромичка поверила аферистам. Самостоятельно перевести деньги с помощью смартфона у пенсионерки не получилось. Настойчивые мошенники убедили состоятельную вкладчицу сходить в отделение банка и оттуда отправить требуемую сумму.

Тем не менее, у женщины еще был шанс спасти свои средства, передает ГТРК "Кострома". Сотрудники банка убеждали не рисковать ради сомнительного перевода. Пенсионерка поверила и ушла, вернувшись во второй раз. Третий визит стал роковым: вкладчица отправила миллион аферистам. Далее преступники выманили у нее оставшиеся 300 тысяч рублей.

Только на следующий день пожилая женщина поняла, что явилась жертвой обмана. В настоящее время полиция начала проверку инцидента.