Игроки "Зенита" Дзюба, Азмун и Дриусси восстановились после травм

Кажется, полоса травм ведущих футболистов питерского "Зенита" осталась позади. Главный тренер "бело-сине-голубых" Сергей Семак назвал ситуацию оптимистичной. Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси тренируются в общей группе.

Трое названных игроков пропустили ряд последних по времени важных матчей, включая четвертьфинал Кубка России против "Ахмата" в Грозном (2:1). Теперь два ведущих форварда и атакующий полузащитник из аргентины практически восстановились после травм и готовы заниматься в общей группе.

"Дзюба, Азмун и Дриусси будут работать в общей группе, — цитирует Семака издание Спорт24.Ru. – Думаю также, что у Осорио шансов на поле выйти больше, чем у Прохина. Если у нас появятся футболисты, которые смогут составить конкуренцию игрокам, которые сейчас есть, они будут играть".

Напомним, что следующий матч "Зенит" проводит против бывшего клуба своего наставника – "Уфы". "Уфа" незначительно изменилась. Команда хорошо играет в обороне. В прошлом туре "Краснодару" было очень тяжело. "Уфа" очень агрессивно обороняется. Об этом говорит и тот факт, что она очень мало пропускает", — сказал Семак.