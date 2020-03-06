Редкие органические молекулы на Марсе скорее образованы жизнью, чем чем-либо иным

Редкая разновидность органики может оказаться свидетельством обитаемости Красной планеты. Если бы подобные вещества нашли в земных пробах, их точно посчитали бы биогенными, уверены исследователи.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Astrobiology Якобом Хейнцем (Jacob Heinz) и Дирком Шульце-Макухом (Dirk Schulze-Makuch) из Берлинского технического университета.

Речь идёт о тиофене (C 4 H 4 S) и его производных. На Земле эти вещества встречаются в сырой нефти, природном газе и некоторых грибах. Присутствуют они также в микроокаменелостях и строматолитах.

Не так давно эти соединения были обнаружены на Марсе. Происхождение их, однако, остаётся неизвестным.

"Если бы мы нашли тиофены на Земле, то подумали бы, что они биогенные. Но в случае Марса планка необходимых доказательств, конечно, должна быть несколько выше", — рассказывает Шульце-Макух.

Авторы рассмотрели несколько возможных путей синтеза этих веществ.

Легко представить себе, что они вырабатывались марсианскими бактериями в те далёкие времена, когда Красная планета была более влажной, чем современная Земля. Этот сценарий и представляется экспертом наиболее естественным.

Но исключить другие варианты также нельзя. Например, эти соединения могли образоваться при падении метеоритов (для абиогенного синтеза тиофена требуется температура выше 120 градусов Цельсия).

"Мы определили несколько биологических путей для [синтеза] тиофенов, которые кажутся более вероятными, чем химические. Но нам всё ещё нужны [дополнительные] доказательства", — объясняет Шульце-Макух.

Исследователи возлагают надежды на ровер "Розалинд Франклин", который должен в 2020 году отправиться на Красную планету в составе миссии ExoMars. Его аппаратура использует более щадящие методы анализа, чем инструменты "Кьюриосити". Последние разлагают большие органические молекулы, и химики восстанавливают картину буквально по их обломкам.

Кроме того, аппаратура нового марсохода позволит определить содержание в тиофене различных изотопов серы и углерода. На Земле необычно большая доля лёгких изотопов служит явным свидетельством того, что вещество побывало внутри живого организма.

Однако эксперты не исключают, что и такой результат не будет признан окончательным свидетельством существования жизни на Красной планете.

"Как сказал Карл Саган, экстраординарные претензии требуют экстраординарных доказательств, — заключает Шульце-Макух. — Я думаю, что для доказательства [обитаемости Марса] на самом деле потребуется, чтобы мы отправили туда людей, и астронавт посмотрел в микроскоп и увидел движущийся микроб".

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, откуда на Красной планете берётся органический газ метан.