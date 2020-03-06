Симон Осиашвили: шлягеры на все времени и трагедия жизни

В "Судьбе человека" – поэт Симон Осиашвили, написавший слова к пяти сотням шлягеров. Их исполняли почти все звезды российской эстрады — Алла Пугачева, Вячеслав Добрынин, София Ротару, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Ирина Понаровская и многие другие.

Кроме того, недавно Осиашвили принял участие в уникальном вокальном проекте "Ну-ка, все вместе!" как член жюри и вошел в состав Сотни, оценивающей конкурсантов.

Интересно, что до 24 лет Осиашвили, который закончил Львовский политехнический институт и работал инженером-программистом, не написал ни одного стихотворения.

Но однажды он начал бормотать чужие стихи, которые, как обнаружилось вдруг, стали совсем другими – которые сочинил Осиашвили. И уже вскоре оказалось, что без сочинительства он не может жить.

Работа программистом, признается поэт, стала его тяготить, и он решил поступать в Литературный институт имени Горького.

Из всех композиторов, чье творчество нравилось Осиашвили и кому он отправил своих стихи, откликнулся только Владимир Мигуля. В соавторстве с ним родился первый шлягер Осиашвили "Жизнь", который исполнила София Ротару.

Вскоре стали появляться все новые шлягеры, но то, что он может "умереть спокойно", с юмором признается поэт, он понял, когда встретил на улице двух пьяных мужчин.

Один другому тогда сказал: "Ну что, пойдем насыпем соль на рану?"

Песня "Не сыпь мне соль на рану" в исполнении Вячеслава Добрынина и десятилетия спустя остается поистине народной.

На фоне огромной популярности как поэта, в личной жизни поэта были очень черные, трагические страницы. И если развод с певицей Светланой Лазаревой, с которой они прожили шесть лет, был безболезненным, то второй брак прервало трагическое и необъяснимое самоубийство жены Татьяны.

У кого "увел" популярный поэт вторую жену? Как пережил Симон Осиашвили эту трагедию, и кто ему помог в самые черные дни жизни?

Кто сейчас рядом с поэтом? Какую роль в судьбе песни "Не сыпь мне соль на рану" сыграл поэт Борис Пастернак, и что написал в рекомендации Симону Осиашвили поэт и переводчик Лев Озеров?

Чье стихотворение стало толчком для программиста Осиашвили в осознании своего истинного признания?

Об этом и не только он рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".