После встречи с Путиным Эрдоган высказался по противостоянию в Сирии и С-400

Турция противостоит в Идлибе не России, а правительству Сирии, заявил Реджеп Эрдоган после встречи с Владимиром Путиным.

Сейчас в регионе находятся 12 наблюдательных пунктов турецких войск, сообщает агентство ТАСС. Все они останутся и сохранят свой статус. Однако военнослужащие будут бдительны к любым нарушениям со стороны сирийской армии, добавил Эрдоган.

Что касается зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", которые Анкара приобрела у Москвы, то разворачивать их планируют в апреле, пояснил турецкий президент.

Напомним, 5 марта в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Лидеры двух стран договорились о вводе режима прекращения огня в Идлибе, кроме того, российские и турецкие военные начнут патрулировать стратегическую трассу М4, которая проходит через провинцию.