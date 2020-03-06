Путин осмотрел ивановскую детскую поликлинику

В ходе визита в Иваново президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику N6, где ознакомился с условиями работы врачей. Он осмотрел несколько врачебных кабинетов, среди которых процедурный, офтальмологический и терапевтический, передает РИА Новости.

Встретил главу государства главврач поликлиники Александр Кукушкин. По его словам, в поликлинике, открывшейся после капитального ремонта в январе 2020 года, обслуживаются около 11,5 тысячи детей и 70 образовательных учреждений. Записаться на прием жители могут через контакт-центр и сайт госуслуг.

Кукушкин отметил, что потоки пациентов разделены на здоровых и больных, созданы комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, а также доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Рабочие места врачей и медицинских сестер оснащены медицинской информационной системой.