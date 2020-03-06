Обозреватель CNBC предложил заразить всех американцев коронавирусом

Обозреватель CNBC Рик Сантелли заявил, что если каждый в Америке будет заражен коронавирусом, это поможет уменьшить экономические последствия эпидемии.

Сантелли сделал эти комментарии в четверг в эфире программы "The Exchange" на канале CNBC в разговоре с ведущей Келли Эванс, которая спросила его, что послужило катализатором для недавнего обвала на Уолл-стрит. "Катализатор? Просто смотрите местные новости. Вот ваш катализатор", — ответил Сантелли.

"Конечно, люди начинают нервничать, — добавил Сантелли. — Подумайте о том, каким был бы мир, если бы вы попытались поместить всех в карантин из-за гриппа общего типа. Я не говорю, что это грипп общего типа. Но, может быть, нам было бы лучше, если бы мы заразили им всех, и тогда через месяц все закончилось бы, потому что уровень смертности от этого, вероятно, не изменился бы, если бы мы поступили таким образом, по сравнению с долгосрочной картиной, но разница в том, что мы сеем хаос в мировой и внутренней экономике".

Заявление Сантелли вызвало резко негативную реакцию в социальных сетях, пишет MarketWatch. Некоторые пользователи призвали CNBC уволить его за безответственные высказывания.

Быстрое распространение коронавируса в глобальном масштабе и меры, призванные сдержать его, вызвали перебои в цепочках поставок и подорвали деловую активность, угрожая замедлить рост мировой экономики.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что мировой ВВП в 2020 году вырастет всего на 2,4%, минимальными темпами с 2009 года. Еще в ноябре организация ожидала роста на 2,9%. Более того, если вирус распространится по всей Азии, Европе и Северной Америке, глобальный экономический рост в этом году может замедлиться до 1,5%, предупредила ОЭСР.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил во вторник, что около 3,4% зарегистрированных случаев заражения COVID-19 по всему миру привело к летальному исходу. Для сравнения, от сезонного гриппа обычно умирает менее 1% инфицированных.