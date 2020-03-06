Убийца пенсионеров получил смертный приговор

В Белоруссии вынесли смертный приговор участницу "слуцкой банды", члены которой убивали пенсионеров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный в республике.

Минский областной суд вынес решения, касающиеся членов банды, 6 марта.

"29-летний Виктор Скрундик по нескольким статьям Уголовного кодекса приговорен к исключительной мере наказания – расстрелу", – сообщили правозащитники. Такое наказание, по их данным, запрашивал гособвинитель.

Сообщники осужденного – 25-летний Виталий Мятеж и 33-летний Валентин Бушнин – приговорены к 22 и 18 годам колонии усиленного режима, соответственно.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в верховном суде.

Скрундика и его сообщников обвинили в убийстве пенсионеров 79 и 94 лет. Также, по данным правоохранителей, они покушались на убийство 85-летней женщины. Злоумышленники душили своих жертв, а потом сжигали. Преступления они совершили в январе прошлого года.

Всего за 2019 год в Белоруссии было вынесено три смертных приговора, и три приговора были приведены в исполнение. В 2020 году также был вынесен смертный приговор – двум братьям, обвиненным в жестоком убийстве учительницы.