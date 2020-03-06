ЧП в центре Москвы: в квартире на 1-й Миусской улице обрушился потолок

В центре Москвы в жилом доме на 1-й Миусской улице произошло ЧП: в одной из квартир верхнего этажа обвалился потолок. Площадь разрушений — полтора десятка квадратных метров. Только чудом никто не пострадал.

Это, конечно, чудо, что никто не пострадал: как минимум полтонны цемента, старых деревянных перекрытий и мусора буквально завалили жилую комнату.

Все произошло накануне поздно вечером. Площадь обрушения — 15 квадратных метров. Хозяин квартиры Юрий с супругой были дома.

Обрушения, конечно, никто не ожидал, но проблемы с потолком начались еще во вторник — он провис. Фотографии хозяин квартиры сделал в начале недели. Вызванные коммунальщики ничего страшного не увидели.

Дом хоть и старый, 30-х годов постройки, но буквально в прошлом году был проведен его капитальный ремонт. Кровлю тоже ремонтировали. Кто был подрядчиком и насколько качественно проведены работы, сейчас выясняют.

Кровлю временно прикрыли. Рабочие выносят уцелевшую мебель. Хозяева здесь, конечно, жить не могут, они временно разместились у родственников. Вопрос, за чей счет будут все это восстанавливать, пока не решен.