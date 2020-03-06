Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства. Такое решение связано с новыми мерами московских властей в связи с коронавирусом. Соответствующее обращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Россию, в особенности если они не проживают здесь и не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания на российской территории.

В итальянском посольстве отметили, что Россия контролирует состояние прибывших пассажиров, а также может отправить их, при необходимости, на 14-дневный карантин.



Авиакомпания Utair с 6 марта сокращает количество рейсов в Милан с семи до двух рейсов в неделю. Такое нововведение продлится, как минимум, до 17 марта. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Правительство Грузии приняло решение временно приостановить прямое авиасообщение с Италией. Такая инициатива введена после состоявшегося в пятницу, 6 марта, очередного заседания в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Кроме того, власти страны решили ввести ограничения для грузинских и иностранных граждан, которые пересекают границу государства.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что страна нуждается в чрезвычайных мерах поддержки в связи с распространением вируса. Руководство государства намерено выделить 7,5 миллиарда евро на борьбу с эпидемией.