Пожар вспыхнул в торговом центре на западе Москвы

Посетителей торгового центра "Фили" на западе Москвы эвакуировали из здания из-за вспыхнувшего пожара. Очевидец снял на видео работу сотрудников МЧС.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на четвертом этаже строения, где расположены кафе. По официальным данным, вспыхнули электрокабель и утеплитель обшивки фасада, а общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Персонал и посетителей — всего около 100 человек — эвакуировали, информации о пострадавших не поступало. На кадрах виден черный дым, поступающий из системы вентиляции.