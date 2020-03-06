Мать-и-мачеха расцвела в парках Москвы к 8 марта – на 10-14 дней раньше обычного. В частности, цветы заметили в Битцевском лесу и в Измайловском лесопарке, сообщается на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как правило, мать-и-мачеха цветет ранней весной: первые цветущие экземпляры в московском регионе можно встретить в марте-апреле на открытых хорошо прогреваемых площадках, свободных от снега. В этом году в Москве из-за аномально теплой погоды и отсутствия снежного покрова цветение началось чуть раньше средних значений многолетних наблюдений.

По данным синоптиков, в праздничные выходные в Москве будет тепло, но облачно, местами пройдет дождь. Температура воздуха 8 марта составит 9-11 градусов выше нуля, 9 марта – плюс 6-8 градусов.