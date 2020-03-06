Путина заинтересовал специальный аппарат в кабинете офтальмолога

Президент России Владимир Путин посетил кабинет офтальмолога в детской поликлинике в Иванове.

Сначала президент осмотрел процедурный кабинет, записавшись на прием через электронную очередь и получив талончик с номером Л826. Затем Путин зашел в кабинет окулиста. Там его заинтересовал один из аппаратов.

Главврач больницы пояснил, что это аппарат для проверки остроты зрения. "Регулярно проверяю", — сказал Путин.

Как сообщает РИА Новости, детская поликлиника открылась в январе после капитального ремонта. В ней наблюдаются более 11 тысяч детей.

В Иванове глава государства также посетит парашютный завод "Полет" и встретится с представителями общественности.