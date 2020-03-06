Новое исследование ученых: коронавирус опасен для детей

Группа международных ученых установила, что риск заражения новым типом коронавируса COVID-19 у детей примерно такой же, как и у взрослых, сообщают китайские СМИ.

Ученые изучили данные по коронавирусу, собранные в южно-китайском городе Шеньчжень. Исследование показало, что существенной разницы между показателями заболеваемости среди детей в возрасте младше десяти лет и среди взрослого населения нет.

В исследовании участвовали эпидемиологи из Университета Джонса Хопкинса города Балтимор (США), Центра по контролю и профилактики заболеваний города Шеньчжень (Китай) и филиала Харбинского политехнического университета в Шеньчжене.

Исследования проводили в Шеньчжене. Ученые изучали не только заболевших людей (391 человек), но и тесно контактировавших с ними людей (1286 человек).

Ученые установили, что в группе, контактировавшей с заболевшими, заразились 7% детей в возрасте до десяти лет и 8% взрослых людей. То есть показатели почти одинаковые.

Таким образом, получены доказательства того, что дети могут легко заразиться коронавирусом COVID-19, заявил эпидемиолог-инфекционист Гонконгского университета Бен Коулинг.

Ряд западных ученых утверждал ранее, что дети менее подвержены заражению новым коронавирусом, а в особой группе риска находятся пожилые люди.

К 6 марта в мире коронавирусом заразились 98 тыс. человек, в том числе в Китае — 80,5 тыс. человек. Более 3,3 тыс. человек скончались.