В Воронеже по пути на работу пропал профессор госуниверситета. Как уточняет ГТРК "Воронеж", 5 марта он не явился на работу. Коллеги удивились его отсутствию и попытались его найти, но безрезультатно. С тех пор никаких сведений о его местонахождении нет.

Вячеславу Кузнецову 62 года, он преподаватель химфака Воронежского госуниверситета, кафедра высокомолекулярных соединений и коллоидной химии.

Как сообщили коллеги, никаких предположений о том, что с ним могло произойти, нет. О конфликтах на работе либо домашних проблемах не сообщается. Как рассказала его сестра, живет он один, но ежедневно разговаривает с ней по телефону. В данное время аппарат недоступен. Известно также, что у него сахарный диабет.

Полиция обращается ко всем с просьбой: о любой информации о пенсионере звонить по телефонам 02, 112 или 8-960-131-97-08.