Итальянский "Наполи" собирается приобрести форварда "Зенита" Азмуна

Итальянский "Наполи" заинтересован в приобретении нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. Неаполитанцы готовы заплатить за 25-летнего иранца 18 миллионов евро.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Corriere dello Sport, "Наполи" намерен усилить линию атаки. Неаполитанцы просматривают ряд кандидатов, в число которых входит и нападающий "Зенита". Итальянцы просмотрят Сердара в ближайших матчах российской премьер-лиги.

Сердар Азмун пришел в "Зенит" из "Рубина" год назад. Контракт иранца рассчитан лета 2022 года. В нынешнем сезоне Сердар сыграл за петербуржцев 27 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голеевых передач.