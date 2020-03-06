"Спартак" официально подал жалобу на судей матча с ЦСКА

Московский "Спартак" официально подал жалобу в Российский футбольный союз по поводу судейских ошибок в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2 в дополнительное время). "Красно-белые" считают, что арбитр Сергей Иванов допустил результативные ошибки.

Как уже сообщали Вести.Ru, руководство "Спартака" обращает внимание РФС на два эпизода: не назначенным 11-метровым штрафным в моменте, когда мяч коснулся руки армейца Игоря Дивеева в штрафной ЦСКА и удалением спартаковца Эсекиэля Понсе за вторую желтую карточку после фола на Вадиме Карпове.

Традиционно такие вопросы не рассматриваются в связи с зафиксированным судьями результатом, то есть в этом плане "красно-белым" не удастся "улучшить статистику". Возможно, что РФС признает ошибочным удаление Понсе и тогда игрок не будет дисквалифицирован на один матч за красную карточку.