Русский стал единственным государственным языком ДНР

Русский стал единственным государственным языком Донецкой народной республики. Поправку в конституцию ДНР внес местный парламент — Народный совет. Применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации, отметил глава ДНР Денис Пушилин.

До 6 марта 2020 года в донецкой конституции было два государственных языка – украинский и русский, отмечает РИА Новости. Депутаты проголосовали единогласно и за внесение закона об образовании. Он предусматривает, что обучение в образовательных учреждениях республики будет вестись на одном государственном языке – русском.

В Донецке сохраняется возможность получения дошкольного, общего начального и общего основного образования на родном языке по желанию родителей обучающихся, заверил представитель главы ДНР при Народном совете Алексей Сухинин.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против Донецка и Луганска, которая после Майдана и госпереворота заявили о своей независимости от Украины. Киев послал войска на подавление несогласных с февральским госпереворотом. Жертвами конфликта в Донбассе, по данным Организации Объединенных Наций, стали около 13 тысяч человек.

Для разрешения конфликта в Минске представители двух республик Донбасса, Украины, России, Германии и Франции приняли три Минских соглашения. Но и после между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки. Киев, по данным республик Донбасса, вернул войска в три зоны, из которых они были выведены в начале 2020 года.