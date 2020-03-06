Посольство США в Тунисе атаковали два смертника

Теракт у посольства США в столице Туниса совершили два, а не один смертник, сообщает Mosaique FM со ссылкой на МВД страны. Оба они погибли, ранения различной степени тяжести получили пятеро полицейских.

Нападение произошло в пятницу днем: злоумышленники на мотороллере подкатили у пункту охраны близ дипмиссии, сделав вид, что хотят уточнить дорогу. Однако вопроса не прозвучало — как только стражи порядка приблизились к террористам, те привели в действия пояса смертников.

Исполнители теракта скончались на месте, пятерых правоохранителей доставили в больницу с различными травмами. Сотрудников посольства эвакуировали, доступ в центр города был перекрыт.

На крыше дипмиссии США появились американские морские пехотинцы.

В Тунисе с 2015 года, когда произошла серия громких терактов, действует режим чрезвычайного положения.