Посольство США в Тунисе атаковали два смертника

Теракт у посольства США в столице Туниса совершили два, а не один смертник, сообщает Mosaique FM со ссылкой на МВД страны. Оба они погибли, ранения различной степени тяжести получили пятеро полицейских.

Several injured in #terror attack near #USembassy in capital #Tunis . The attacker appeared to have targeted a police car, which was parked near the embassy . #Tunisia #terrorism #USA #تونس pic.twitter.com/OInpUUkFFU