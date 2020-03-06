Найденный мертвым украинский шахматист получал угрозы за то, что сыграл за Россию

В Москве Следственный комитет проводит проверку по факту гибели молодой пары. Тела обнаружили в квартире на западе столицы. Как сообщают СМИ, оба были гражданами Украины. По некоторым данным, молодой человек — чемпион страны по быстрым шахматам. Девушка тоже числится в рейтинге Международной шахматной федерации, но в последнее время в турнирах не участвовала.

Кадры, как из подъезда дома недалеко от центра Москвы в черных мешках санитары выносят тела погибших Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, были сделаны вечером 5 марта.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, тела молодого человека и девушки 199-го и 2001 годов рождения были обнаружены 5 марта в квартире дома по улице Костанаевской. По данному факту ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено.

По некоторым данным смерть могла наступить от отравления газом или асфиксии. На месте якобы обнаружили баллон с так называемым "веселящим газом".

Другие говорят о том, что на головах парня и девушки были полиэтиленовые пакеты.

Молодые люди родом из Одессы. Оба — именитые профессионалы интеллектуальной игры.

18-летняя Александра, по информации Мировой шахматной федерации, начала выступать за Украину еще в 2014-м. Входила в число лучших игроков планеты, но карьеру вскоре завершила.

После окончания лицея девушка переехала в российскую столицу, где поступила в МГУ. Ее мама, которая в очередной раз приехала проведать дочь, и обнаружила в квартире тела. О возможном увлечении девушки запрещенными веществами ничего не знает. Никаких подозрений не было и у соседей.

Соседка пары рассказывает, что это были приличные спокойные и любезные люди. По ее словам, в квартире всегда была тишина. Пожилая женщина говорит, что практически их не видела и не ожидала, что такое может быть.

По словам мамы Александры, со Станиславом дочь начала встречаться еще в Одессе. Сошлись по интересам.

Станислав в мире шахмат — довольно весомая фигура: гроссмейстер и международный мастер. В 12 лет он взял серебряную медаль на чемпионате Европы, был чемпионом Украины по блицу. В Москве Богданович оказался недавно, но и здесь уже сумел отличиться.

Пресс-атташе Федерации шахмат России Этери Кублашвили рассказывает, что он считался очень сильным игроком в блиц и недавно занял третье место в одном из престижных турниров.

Свою последнюю победу шахматист одержал тоже в Москве — в интернет-турнире против украинской сборной, о чем написал на своей странице в "Фейсбуке".

Шахматист пояснил, что "было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием". "Это просто дань уважения. Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами", — написал Богданович.

Однако миролюбивый пост землякам не приглянулся. В адрес молодого человека посыпались угрозы. Украинские интернет-пользователи устроили травлю: называли предателем, настоятельно рекомендовали оставаться в России, а после серии фотографий с Красной площади и нескольких статей СМИ о победе шахматиста его и вовсе "выписали" из родной страны: в начале марта Богдановича внесли в списки так называемого "Чистилища" сайта "Миротворец".

Точные причины гибели молодой пары сейчас устанавливают следователи, но шахматное сообщество уже начало реагировать на случившееся: люди размещают посты в социальных сетях со своими соболезнованиями.