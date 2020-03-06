6 марта 202015:49

Инопланетяне могут использовать сверхновые для запуска межзвёздных кораблей

Астрономы из Гарвардского университета выдвинули смелую идею. По их мнению, внеземные цивилизации могут использовать сверхновые, чтобы разгонять космические аппараты до околосветовых скоростей.

Абрахам Лёб (Abraham Loeb) определённо неравнодушен к межзвёздным путешествиям. В прошлом году он вместе с коллегой Амиром Сираджем (Amir Siraj) заявил об открытии первого межзвёздного метеора. Недавно тот же дуэт исследователей рассчитал, сколько таких метеоров, ускоренных взрывами сверхновых, должно ежемесячно врезаться в атмосферу Земли.

Теперь же энтузиаст покорения просторов Галактики сделал следующий шаг. Вместе с Манасви Лингамом (Manasvi Lingam) он проанализировал перспективы использования вспышек сверхновых и других космических катаклизмов для запуска межзвёздных зондов. Свои выводы учёные изложили в препринте научной статьи, опубликованном на сайте arXiv.org. Кроме того, Лёб рассказал о своей идее на страницах издания Scientific American.

Напомним, что Лёб является председателем Консультативного комитета проекта Breakthrough Starshot, который финансируется российским миллиардером Юрием Мильнером. Энтузиасты надеются создать зонд весом около грамма, который достигнет альфы Центавра всего за 20 лет. Для этого ему придётся разогнаться до 20% скорости света и преодолеть расстояние в четыре световых года. Сторонники идеи полагают, что мощный лазер мог бы придать кораблю необходимое ускорение, воздействуя на тонкий парус. При этом на квадратный метр паруса должно приходиться десять гигаватт (!) мощности лазера. Это примерно в десять миллионов раз больше энергии, чем квадратный метр земной поверхности получает от Солнца.

Критики сомневаются в реалистичности этой задумки. Они указывают, что столь мощный лазерный луч просто испарит зонд, каким бы идеальным зеркалом ни был его парус. Кроме того, вряд ли конструкция выдержит ускорение, которое предполагается ей придать. Есть и другие трудности.

Несмотря на все эти возражения, Лёб полон оптимизма. Задача создания межзвёздных парусников представляется ему трудной, но разрешимой.

В новой статье астроном развивает смелую идею: использовать вместо лазерного луча свет или поток протонов от вспышки сверхновой. По его расчётам, парус плотностью менее 0,5 грамма на квадратный метр мог бы обеспечить аппарату разгон до 0,1 скорости света.

Какой выгодный контраст по сравнению с возможностями нашей звезды! Солнечный свет способен разогнать такой же зонд лишь до тысячных долей скорости света, даже если корабль изначально будет находиться на расстоянии в десять солнечных радиусов от светила. Всё дело в том, что типичная сверхновая выделяет в миллиард раз больше энергии, чем наша звезда за месяц.

Правда, эта идея порождает есть целый ряд трудных вопросов.

Во-первых, чтобы доставить зонды к будущей сверхновой, нужно либо жить в её системе, либо освоить межзвёздные путешествия. В первом случае у инопланетян будут проблемы поважнее запуска зондов: как-никак катастрофа наверняка уничтожит их планету. Во втором, возможно, им будет удобнее отправлять свои аппараты с помощью уже имеющихся в наличии межзвёздных двигателей (к слову, очень трудно представить себе, как они могли бы быть устроены).

Во-вторых, нужно точно знать, когда произойдёт вспышка. Земные астрономы пока могут предсказывать такие катастрофы лишь с точностью до десяти тысяч лет. Возможно, инопланетные учёные будут более сведущи в этом вопросе.

В-третьих, перед взрывом звезда испускает в окружающий космос интенсивные потоки излучения, газа и пыли. Чтобы они не отнесли зонд прочь от светила и не повредили его, парус должен быть сложен до самого часа X.

В-четвёртых, на субсветовых скоростях даже микроскопические пылинки будут пробивать парус словно пушечные ядра. Кроме того, он будет сгребать перед собой межзвёздный газ, как бульдозер. Как только масса собранного газа станет сравнима с массой зонда, парус начнёт работать как тормоз. Чтобы избежать этого, Лёб предлагает складывать парус сразу же после короткого этапа разгона.

Наконец, все претензии к прочности зонда, способности паруса отражать свет и так далее, высказанные в адрес Breakthrough Starshot, остаются в силе и для "парусников на сверхновых".

Возможно, части проблем удастся избежать, если в качестве "попутного ветра" использовать не свет, а поток протонов. Подобные паруса могли бы использовать не только вспышки сверхновых, но и потоки частиц от пульсаров, чёрных дыр и других объектов.

Авторы допускают, что Галактику бороздит целый флот таких зондов, и предлагают искать их радиосигналы.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об ещё более экзотической идее: ни много ни мало сдвинуть с места Солнечную систему.

Текст: Вести.Наука

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