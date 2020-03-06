Список стран с коронавирусом пополнился Перу

В Перу зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом заявил президент южноамериканской республики Мартин Вискарра в своем обращении к нации.

Как передает "Интерфакс", болезнь выявили у 25-летнего мужчины.

Тем временем общее число заразившихся в мире превысило 100 тысяч человек. Такие данные приводит статистический сайт Worldometer. При этом умерли от заболевания, вызванного вирусом, составило 3,4 тысячи человека, а вылечились – 56 тысяч.

Ранее 6 февраля сообщалось о первых случаев инфицирования коронавирусом в Ватикане, Камеруне, Сербии и Словении. В Нидерландах зафиксирован первый смертельный случай.

Вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре болезнь распространилась за пределы КНР. Сейчас она зарегистрирована в 94 странах мира, в том числе в России.