Депутат из Ярославской области ехала на похороны и попала в смертельное ДТП. Видео

В Ярославской области произошла смертельная авария, когда автомобиль съехал со своей полосы и врезалась во встречный грузовик. Погибли два человека, сидевшие в салоне легковушки, в том числе и депутат Даниловского района Татьяна Полетаева.

ДТП произошло 5 марта на трассе М8. По информации издания 76.RU, женщина ехала на похороны соседа по своей деревне, за рулем находился 63-летний мужчина, подрабатывающий частным извозом.

О причине аварии не сообщается.