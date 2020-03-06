В России изменили процедуру прохождения техосмотра

Минтранс после долгих обсуждений с одной стороны упростил, с другой несколько усложнил стандарты фотографий, которые уже с июня должны будут делать операторы техосмотра. Изображения станут доказательством того, что конкретный автомобиль действительно прошел процедуру.

Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля. Кроме того, ведомство обязывало фотографов привязывать к снимкам географические координаты, которые не должны расходиться с местоположением самого помещения оператора больше, чем на 150 метров.

Согласно новой версии законопроекта, опубликованной на сайте regulation.gov.ru, число фотографий уменьшили ровно на треть - снято требование фиксировать машину во время процедуры. Кроме того, теперь необязательно фотографировать передние части прицепов и полуприцепов, а также VIN-коды автомобилей.

А вот с географической привязкой поступили по-другому: теперь координаты мест, где были сделаны снимки и проводился осмотр, должны совпадать (хотя эксперты считают, что в условиях плотной городской застройки добиться этого почти невозможно). Кроме того, операторам придется защищать снимки усиленной цифровой подписью - своего рода борьба с подделками.

Сами фотографии будут включаться в диагностические карты и храниться в единой информационной системе: после проведения очередного осмотра их заменят свежими. Таким образом, в ЕАИСТО всегда должны находиться актуальные изображения каждого конкретного автомобиля.

Реформа системы проводится, дабы усложнить жизнь продавцам "серых" диагностических карт: по некоторым оценкам, до 80% российских автовладельцев сейчас не проходит ТО, а просто покупает документы - например, вместе с полисами ОСАГО. Кроме того, имеется ненулевая вероятность, что летом за отсутствие легального ТО автомобилистов начнут активно штрафовать, причем при помощи камер.