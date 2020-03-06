Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Как сообщают СМИ, актер был нетрезвым.

Пиар-директор Ефремова Татьяна Глаголева не стала объяснять причину случившегося. "Без комментариев", — отметила представитель актера в беседе с "Пятым каналом".

В авиакомпании AirBaltic рассказали об инциденте. Михаил Ефремов действительно был пьяным, при этом он не устраивал дебош на борту, потому обошлось без штрафа.

Как сообщает "Фонтанка", на актера оформили протокол об административном правонарушении.

Ранее StarHit сообщал, что Михаил Ефремов сломал ребро, неудачно упав на даче в Юрмале. В связи с этим артист стал испытывать проблемы с дыханием.

По словам самого Ефремова, он не такой, каким его представляют. "Жизнь моя нормальная, тихая, спокойная", — отметил актер.