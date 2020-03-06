На Кубани официально закрепят статус чаепригодных земель

В Краснодарском крае намерены официально закрепить статус чаепригодных земель. Региональные власти уже подняли этот вопрос на федеральном уровене. Как отметил Вениамин Кондратьев, подобная мера поможет защитить участки от нецелевого использования. Об этом сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на главу региона.

Напомним, в ходе встречи с общественностью в Республике Адыгея Владимир Путин рекомендовал краевой администрации рассмотреть возможность отнесения чайных плантаций к особо ценным продуктивным сельхозугодьям. На Кубани таких земель — не менее тысячи гектаров.

Следует отметить, что работа по приданию плантациям чая особого статуса началась еще в 2019 году. "В октябре прошлого года мы обращались к федеральному правительству с инициативой законодательно закрепить за этими землями статус чаепригодных. Однако пока окончательного решения по этому вопросу не приняли. Но тот факт, что президент обратил внимание на развитие чаеводства в регионе, дает нам некоторую уверенность, что вопрос решится положительно", – рассказал Вениамин Кондратьев.

Также глава Кубани отметил, что ежегодно местные предприятия восстанавливают до сотни гектаров чайных плантаций. Краевые власти при этом компенсируют порядка 80 процентов затрат на реконструкцию и до 50 процентов затрат на покупку оборудования для капельного орошения.

"Придав этим участкам статус особо ценных сельхозугодий, мы полностью исключим возможную застройку этих территорий. Нам необходимо сохранить бренд "Краснодарский чай", повысить на него спрос российски покупателей, но и зарубежных. В настоящий момент Сербия и Китай заинтересовались возможностью экспорта этого продукта, – говорит глава региона.

Как отметили представители пресс-службы администрации края, Кубань - единственный российский регион, где чай выращивают в промышленных объемах. В Краснодарском крае работают 7 крупных и несколько мелких предприятий, которые занимаются производством и выращиванием чая. Как сообщает Минсельхоз, начиная для развития чайной отрасли с 2016 года в регионе уже успели восстановить 217 гектаров плантаций. За прошлый год здесь было собрано поти триста тонн зеленого чайного листа.