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6 марта 202016:01

ЕЦБ предупреждает о росте числа киберпреступлений из-за коронавируса

Getty Images

Европейский центральный банк призвал банки подготовиться возможному резкому увеличению числа кибератак в рамках последствий эпидемии коронавируса.

Регулятор в письме на этой неделе посоветовал протестировать возможности своих технологических систем "в свете потенциального увеличения количества кибератак и потенциальной более высокой зависимости от услуг дистанционного банковского обслуживания". Это говорит о том, что ЕЦБ обеспокоен тем, что преступники могут попытаться воспользоваться хаосом, вызванным вирусом.

Вспышка побудила компании попросить сотрудников работать на дому или распределить их по различным офисам, в то время как больше клиентов могут выбрать онлайн-банкинг вместо того, чтобы ходить в филиалы. Несмотря на то, что в последние годы банки улучшили защиту от хакеров, ЕЦБ назвал киберпреступность и технологические бреши одними из главных рисков для отрасли в этом году.

Письмо ЕЦБ является частью усилий, направленных на то, чтобы банки могли продолжать функционировать в случае непосредственного воздействия на них вспышки коронавируса, которая захлестнула мировую экономику. ЕЦБ также просит банки разработать план действий в чрезвычайных ситуациях..

Андреа Энриа, возглавляющий отдел банковского надзора ЕЦБ, пишет, что ожидает от банков оценки рисков роста мошенничества, связанного с кибербезопасностью, направленного как на клиентов, так и на банк, например, через фишинг Он также сказал, что банки должны поговорить с внешними подрядчиками о том, смогут ли они продолжать работу в случае роста эпидемии и если да, то каким образом.

Злоумышленники в январе использовали тему китайского коронавируса для рассылки вредоносных писем, сообщала в отчете исследовательская компания Check Point Research. Эксперты заявили о том, что вредоносные письма обещают рассказать об источниках распространения коронавируса и поделиться более подробной информацией о нем. Если пользователь заинтересуется и перейдет по ссылке (или если откроет вложение), вирус будет загружен на его компьютер. Как правило, используются вирусы-вымогатели или других вредоносные кампании, сообщили исследователи.

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